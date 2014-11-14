ترودي لورين "لسيدتي":عطر Beyond Rose مستوحى من الخامات الشرقية

لكل عطر قصة تروى، وأسرار تكشفها الرائحة المتسللة إلى ثنايا الجسم كأنها رسائل وردية مطعمة بنفحات الزهر وكنوز الطبيعة.

وفي العطر الجديد من "كلينيك" Clinique نتعرف أكثر على مزايا الزهر البري وخلطات العنبر، اللبان ، الفلفل الأبيض وأزهار تركيا وبلغاريا حيت اجتمعت كلها في زجاجة تعكس إرث العلامة وشخصية العطر الجديد.تسنى لـ " سيدتي" أن تختبر أولا العطر الجديد وأن تخوض تجربة جديدة من خلال تركيب عطر خاص من مكونات"بيوند روز" Beyond Rose .

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"سيدتي " التقت نائب رئيس قسم تطوير العطور في مختبرات "كلينيك" Clinique ترودي لورين Trudi Loren التي تحدثت عن خصائص العطر ومراحل تصنيعه :

"لقد بدأنا بالأبحاث والدراسات قبل سنتين ونصف تحضيراً لاطلاق هذا العطر .انطلقت الفكرة الاساسية من حاجة المستهلك والأسواق عامة لعطر مختلف عما هو شائع وموجود بكثرة . وقد برزت في السنوات الأخيرة موضة العطور التي ترتكز على العود وبخاص لدى الشركات العالمية التي اتجهت نحو تركيب عطور تناسب العالم العربي. وبعد أن قمنا بالأبحاث وجدنا أن الأزهار عامة تشكل خامة أساسية وقاسماً مشتركاً تجتمع عليها كل الأذواق وبالتالي فهي تشكل العنصر المثالي لصناعة العطر الجديد من "كلينيك" Clinique يكون قوامه الزهر البري بانواعه المتعددة ".

هل هذا العطر مخصص فقط للمرأة العربية ام انه عالمياً؟

أن الفكرة التي قام عليها هذا العطر مستوحاة من العالم العربي أي المزج بين الخامات الشرقية مثل العنبر والفلفل والمتة الى جانب الأزهار، ولكن وجدنا أن الإقبال على شرائه في لندن حين أطلقناه منذ عدة أشهر قد فاق توقعاتنا وكذلك اللأمر في نيويورك. وهذا يعد مؤشراً على أن العطر قد نال إعجاب المرأة في كل مكان. ليس لدينا في "كلينيك" Clinique عطوراً موسمية أو محدودة الإصدار ، لذلك نحن نتأنى كثيراً لدى تصنيع أي عطر لأنه سيدوم طويلاً في الأسواق أسوة بكل عطور "كلينيك"Clinique .

- اية امرأة وشخصية يليق بها عطر "بيوند روز" Beyond Rose ؟

هذا العطر مهدى إلى كل امرأة تقدر النوعية وتبحث عن التميز، وإلى كل امرأة تريد أن تحقق ذاتها وتتمتع بالثقة وتحب أن يعبر عطرها عن شخصيتها.

- لقد واكبت شخصياً واشرفت على مراحل تصنيع العطر ، ما هي المرحلة "الأجمل" خلال ابتكار هذا العطر؟

بالنسبة لي كانت المرحلة المميزة خلال قطاف الزهور من حقول اسبارطة في تركيا حيث واكبت عملية قطاف الزهور لحظة تفتحها إلى حين نقلها إلى المكان الذي يتم فيه استخلاص الأساس والتقطير .وكل ذلك يجب أن يتم في سرعة قياسية لكي تحافظ الزهور على خواصها من مرحلة القطاف إلى التقطير.

- ماذا بالنسبة الى زجاجة العطر التي صممت بطريقة فنية لافتة ؟

لقد صمم الفريق الإبداعي في "كلينيك" Clinique الزجاجة التي مزجت بين عراقة وبساطة كلينيك كعلامة معروفة وبين الاحساس الشرق أوسطي من خلال الدوائر المتداخلة التي يبرز من داخلها لون العطر الذهبي.

مكونات العطر

- يشكل العطر مزيجاً استثنائياً من الزهر البري الذي يجمع بين زهرة وايلد روز أكورد" Wild Rose Accord وزهرة "أوسمنتوس" Osman thus واللبان مطعمة بنفحات من العنبر والبنزوين . كل هذه الخلطة الغنية جرى تطعيمها بنفحة خفيفة من الفلفل الأبيض وأوراق المتة وورود الفريزيا المنعشة. اما الزجاجة فهي مصقولة ومزخرفة على شبكة دائرية تعكس سرمدية العطر وانتمائه الشرق اوسطي.

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