الصور الأولى لماهر عصام في المستشفى

قام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي بزيارة الممثل المصري ماهر عصام في المستشفى وبرفقته بعض الفنانين مثل نهال عنبر ومحمد عبد الحافظ وإيمان أيوب، واطمأنوا على الفنان. وأشار الأب بطرس إلى أن صحة ماهر أفضل بكثير، وأنه تبادل المزاح معهم ولم يعرف بعد موعد لمغادرته المستشفى.

وكان ماهر عصام قد وجد منذ أسابيع غارقاً في دمائه في حمام منزله، وتبين انه أصيب بانفجار أحد شرايين المخ ودخل بسببه المستشفى ومر بفترة غيبوبة، لكن أفاق منها مؤخراً وغادر غرفة العناية المشددة إلى غرفة عادية.