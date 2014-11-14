وزير الثقافة يعاقب مهرجان القاهرة السينمائي بسبب أخطاء حفل الافتتاح

لم تمر مهزلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بشكل عابر، حيث أمر وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور بالتحقيق مع إدارة المهرجان في حجم الفوضى التي شهدها حفل الافتتاح، وما تخلّله من مشاكل وشكاوى متعددة للفنانين الذين حضروا الحفل.

التحقيق انتهى بقرار هو الأهم للحفاظ على صورة المهرجان، إذ تم إلغاء كل التفاصيل المتعلقة بحفل الختام الذي كان من المقرر إقامته في سفح الهرم، وتم إسناد الحفل لصندوق التنمية الثقافية ليقام في دار الأوبرا المصرية تحت إشراف مباشر من الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا.

ويجري حالياً الإعداد لكافة التفاصيل الخاصة بحفل الختام مع الحرص على تفادي كل الأخطاء التي وقعت في حفل الإفتتاح.