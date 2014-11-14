طبيب الوسوف: خبر طلاقه من زوجته الثانية شائعة

نفى خليل التوبات طبيب الفنان جورج وسوف ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية خلال اليومين السابقين عن انفصال الوسوف عن زوجته الجديدة ندى زيدان، مشيراً في اتصال مع "سيدتي نت" إلى أن "هذا الخبر عار عن الصحة، وضايقف الوسوف كثيراً".

وتابع: "الوسوف موجود معي حالياً في السويد لإستكمال فترة علاجه، وبرفقة ندى وهما يعيشان أجمل لحظات حياتهم".

وأضاف: "الوسوف باق في السويد لغاية نهاية شهر كانون الأول، ومن المرجح أن يحيي حفلين في السويد خلال الشهر نفسه".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"