فرحان أختر سفيراً للنوايا الحسنة

عيّنت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجم بوليوود Farhan Akhtar أوّل سفير للنوايا الحسنة من الرجال لدعم جهودها.

واختار سفير جنوب آسيا أن يدعم حملة للهيئة تحت اسم "هو يدعم هي" لإشراك الرجال والفتية في مساندة حقوق النساء.

وفي بيان لها، قالت المديرة التنفيذية للهيئة Phumzile Mlambo-Ngcuka: "يسعدنا ويشرّفنا أن يكون Farhan سفيرنا للنوايا الحسنة لجنوب آسيا، لأننا نعتقد أنّ عمله وقيمه تمثل القيم الجوهرية للهيئة".

وأضافت قائلة: "نحن بحاجة إلى رجال مبدعين وملتزمين مثل فرحان لدفع المساواة بين الجنسين وأجندة تمكين النساء". و Farhan داعم قوي لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين في الهند، حيث أسس حملة "رجال ضدّ الاغتصاب والتمييز".

بدوره، عبّر الممثل والمخرج والمغنّي Farhan عن سعادته بهذا التعيين، إذ أعلن عبر حسابه الخاصّ بموقع "تويتر" أنه فخور باختيار الهيئة له سفيراً للنوايا الحسنة.

يُذكر أن نجم بوليوود Farhan Akhtar، البالغ من العمر 40 عاماً، فنان متعدد المواهب. فهو ممثل ومنتج أفلام ومخرج وكاتب سيناريو ومغنٍّ مؤدٍّ وشاعر غنائيّ ومقدّم برامج، وقد بدأ مسيرته الفنية عام 1998.