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هذا ما دار في العشاء الذي جمع ملحم زين وماجد المهندس

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هذا ما دار في العشاء الذي جمع ملحم زين وماجد المهندس هذا ما دار في العشاء الذي جمع ملحم زين وماجد المهندس

الجمعة 14-11-2014 19:40

بعد انتهاء التدريبات التي قام بها الفنان العراقي ماجد المهندس لحلقة "أراب أيدول" يوم السبت، تناول العشاء برفقة مدير أعماله وبعض الأصدقاء في مطعم "chez sami" في جونية بحضور الفنان ملحم زين ومدراء الأعمال كريم وأمين أبي ياغي، والمايسترو ايلي العليا.

وعلمت "سيدتي نت" أن حواراً خاصاً دار بين ملحم وماجد، حيث سأله ملحم لماذا لم تكن في باخرة النجوم للمتعهد يوسف حرب، فوعده أن يحضر العام المقبل".

كما أعرب ملحم عن إعجابه بألحان ماجد، مشيراً إلى أنه "يريد أن يحصل على لحن منه في ألبومه المقبل.

كذلك لم تغب سيرة برنامج "أراب أيدول" عن أجواء العشاء، حيث تكلما عن طفرة برامج الهواة التي باتت موجودة بشكل كبير على الفضائيات، وأبدى كل منهما توقعاته حيال الفائز، حيث يشعر ملحم بأن الفائز سيكون المشترك السعودي ماجد المدني، بينما ماجد يشعر أن المشتركة الفلسطينية منال موسى هي التي ستحمل اللقب وهو من أشد المعجبين بصوتها.

ومما دار على طاولة العشاء أيضا اعتراف ملحم زين بأنه لا يمكن أن يكون في لجنة تحكيم أي برنامج للمواهب، كونها تحتاج إلى وقت فراغ. كما تم التطرق إلى برنامج "إكس فاكتور" ومن هي الأسماء التي ستضمها لجنة التحكيم".

يذكر أن ماجد يقضي معظم وقته في القاهرة ويعمل على التجهيز لألبومه المقبل.

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سيدتي