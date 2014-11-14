ما الذي جمع تايلور سويفت بأماندا سيفريد وكيت أبتون؟

اجتمعت النجمة العالمية Taylor Swift على مدرجات ملعب كرة السلة في نيويورك بزميلتيها: النجمة Kate Upton والممثلة Amanda Seyfried، فخطفن الأضواء أثناء مشاهدتهن مباراة فريقهنّ المفضّل " Orlando Magic".

وقد بدت Taylor، البالغة من العمر 24 عاماً، في غاية الحماس خلال المباراة، مثل صديقتها Amanda، البالغة من العمر 28 عاماً، في وقت جلست Kate، البالغة من العمر 22 عاماً، إلى جانب حبيبها لاعب البيسبول الشهير Justin Friedlander.

وقد جلس إلى جانب Taylor صديقها الممثل Justin Long، الذي بدا عليه الكثير من التوتر والحماس، خلال سير المباراة. وقد نشرت النجمة العديد من الصور على موقع إنستغرام.

يُذكر أنّ Taylor Swift كانت قد أكّدت مؤخّراً أنها لا تفكّر في الارتباط حالياً، بل تريد التركيز على حياتها والاهتمام بصديقاتها أكثر، لأنّ وجود رجل في حياتها سيجعلها تبتعد عن صديقاتها الجميلات خوفاً من أن تخسر حبيبها.