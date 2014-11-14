أنجلينا جولي لا تكره أمل علم الدين

كثرت الأخبار التي تحدّثت عن خلاف وكره شخصيّ بين النجمة العالمية Angelina Jolie والمحامية اللبنانية، أمل علم الدين. لكن مصدراً مقرّباً من النجمة كشفَ اليوم عن أنّ السيدتين لا تكرهان بعضهما.

وأكد المصدر ألا عداء ولا غيرة بين زوجة النجم Brad Pitt، وزوجة النجم George Clooney، واصفاً الأمر بالاختراع السخيف للأخبار، كما نفى ما ورد في أحد التقارير الأجنبية ومفاده أنّ سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منعت زوجها من التحدّث إلى صديقه George، بسبب حربها المزعومة مع زوجته أمل.

كما نفى المصدر ما تردّد من أنّ Angelina رفضت المشاركة في زفافهما، بسبب غيرتها وعدم احترامها للعروس، من دون ذكر الأسباب التي حالت دون ذلك.

وأضاف المصدر أنّ هذه الشائعات السخيفة هي قلة اعتبار لمنجزات النجمة، التي هي أمّ لـ6 أولاد، وممثلة حائزة على جائزة أوسكار، ومديرة ناجحة، وناشطة في العمل الإنساني وداعمة لحقوق الإنسان، وتضع أهدافها للخير ولا تأبه للسخافات.

يُذكر أنّ المصدر أيضاً قد نفى وجود عداء بين Angelina Jolie و Emma Watson في عملهما الإنساني.