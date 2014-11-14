بالصور.. قيادات الداخلية تُراجع خُطط تأمين مباراة مصر والسنغال

قام اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، رافقهم اللواء علي الدمرداش، مساعد الوزير لأمن القاهرة والقيادات الأمنية بالمديرية، بالتواجد ميدانياً باستاد القاهرة بمدينة نصر، لمراجعة الخطة التأمينية وخطوط السير الخاصة بوصول منتخبي مصر والسنغال، غدًا، وأماكن الدخول، وإجراءات التأمين والتعقيم منذ دخول الجماهير ولحين انتهاء المباراة وأماكن دخول المواطنين والمدعوين، والخطة التأمينية على الأبواب المختلفة للاستاد.

وشرح اللواء علي الدمرداش، الخطط التأمينية التي بدأت بالفعل من اليوم الجمعة من حيث تفتيش عناصر الإستاد والتعقيم الكامل لكافة مداخل ومخارج الاستاد وكذلك قام بشرح الخطة المرورية لخطوط السير والطرق البديلة للعمل على التيسير على المواطنيين، وقامت قيادات الوزارة ومدير أمن القاهرة بالمرور على كافة عناصر الإستاد ومنشآته.

وفي بيان لها، أهابت مديرية أمن القاهرة، جميع المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن لخروج هذا الحدث الكروي بالمظهر الحضاري، بما يليق باسم مصر ولتحقيق أمن وسلامة المواطنين.