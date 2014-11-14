أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. قيادات الداخلية تُراجع خُطط تأمين مباراة مصر والسنغال

Google+ Print
بالصور.. قيادات الداخلية تُراجع خُطط تأمين مباراة مصر والسنغال بالصور.. قيادات الداخلية تُراجع خُطط تأمين مباراة مصر والسنغال

قام اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، رافقهم اللواء علي الدمرداش، مساعد الوزير لأمن القاهرة والقيادات الأمنية بالمديرية، بالتواجد ميدانياً باستاد القاهرة بمدينة نصر، لمراجعة الخطة التأمينية وخطوط السير الخاصة بوصول منتخبي والسنغال، غدًا، وأماكن الدخول، وإجراءات التأمين والتعقيم منذ دخول الجماهير ولحين انتهاء المباراة وأماكن دخول المواطنين والمدعوين، والخطة التأمينية على الأبواب المختلفة للاستاد.

وشرح اللواء علي الدمرداش، الخطط التأمينية التي بدأت بالفعل من اليوم الجمعة من حيث تفتيش عناصر الإستاد والتعقيم الكامل لكافة مداخل ومخارج الاستاد وكذلك قام بشرح الخطة المرورية لخطوط السير والطرق البديلة للعمل على التيسير على المواطنيين، وقامت قيادات الوزارة ومدير أمن القاهرة بالمرور على كافة عناصر الإستاد ومنشآته.

وفي بيان لها، أهابت مديرية أمن القاهرة، جميع المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن لخروج هذا الحدث الكروي بالمظهر الحضاري، بما يليق باسم مصر ولتحقيق أمن وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى