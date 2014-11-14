الجيش السوداني ينفي قصف مناطق تأوي لاجئين بجنوب السودان

نفى الجيش السوداني ، اتهامات وجهتها وسائل إعلام في دولة جنوب السودان ، بشأن قيام طائرات سودانية بقصف منطقة في دولة الجنوب تأوي لاجئين سودانيين ، مما أدى إلى جرح ستة مدنيين في منطقة حدودية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد عدم صحة تلك الاتهامات، وقال “لم نقصف أي منطقة في أراضي جنوب السودان” .

وكان المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أجوير، قد قال في تصريح اليوم – “إن قنابل ألقيت يوم الأربعاء ، في منطقة مابان في ولاية أعالي النيل ، حيث لجأ أكثر من 125 ألف شخص فروا من المعارك في ولاية النيل الأزرق السودانية المجاورة لدولة الجنوب .