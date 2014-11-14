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كوت ديفوار تضغط على مصر بسحق سيراليون

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كوت ديفوار تضغط على مصر بسحق سيراليون كوت ديفوار تضغط على مصر بسحق سيراليون

حافظ منتخب كوت ديفوار على آماله في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على مضيفه سيراليون 5-1، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

دخلت كوت ديفوار المباراة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الكونجو الوصيف وصاحبة نفس الرصيد.. وكلاهما خلف الكاميرون المتصدر بـ10 نقاط.

وبات الأفيال في الوصافة الآن برصيد 9 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون والكونجو يوم السبت.

وتزيد هذه النتيجة الضغط أكثر على منتخب مصر ليصبح مطالبا بالفوز على السنغال يوم السبت، من أجل الحفاظ على آمال المنافسة على بطاقة تأهل مباشرة أو كأفضل ثالث.

افتتح كولو توريه التسجيل للأفيال في الدقيقة السابعة.

ولكن سيراليون ردت عن طريق محمد بانجورا في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ولكن كوت ديفوار ضربت أصحاب الأرض في الشوط الثاني بأربعة أهداف عن طريق سالمون كالو في الدقيقتين 50 و74 وآلان جراديل في الدقيقة 53، وجيرفينيو في الدقيقة 60.

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