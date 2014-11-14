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هل تعيق عودة مانشيني انتقال صلاح إلى إنتر؟

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هل تعيق عودة مانشيني انتقال صلاح إلى إنتر؟ هل تعيق عودة مانشيني انتقال صلاح إلى إنتر؟

أعلن إنتر ميلان رسميا يوم الجمعة عن تعيين روبرتو مانشيني مدربا للفريق خلفا للمقال والتر ماتزاري، فهل تعيق عودة مانشيني انتقال محمد صلاح إلى إنتر؟

ويعود مانشيني لإنتر بعدما قاده في الفترة من 2004 حتى 2008، حيث فاز بالدوري 3 مرات قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي. ( طالع التفاصيل)

وأكدت صحيفة (إكسبريس البريطانية) يوم الجمعة أن الجناح المصري محمد صلاح يعد هدفا لإنتر في يناير المقبل، قبل إعلان رحيل ماتزاري.

وأشارت الصحيفة أن صلاح على رادار إنتر من أجل انتداب اللاعب على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقد يتسبب مانشيني في إيقاف إعارة صلاح إلى إنتر، في حالة لم يكن الجناح المصري على قائمة تعزيزات المدير الفني الجديد لإنتر لصفوف الفريق، كما كان مع ماتزاري.

صاحب الـ22 عاما انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي قادما من بازل السويسري، ولم يشارك هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلا في مباراتين.

بينما سجل مشاركته الأولى في دوري الأبطال، كذلك لعب مباراتين في كأس الرابطة.

وكانت صحيفة ( ذا صن)الإنجليزية في وقت سابق قد أشارت لنية جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز في إنعاش خزينة الفريق عن طريق بيع الثنائي صلاح وأندرية شورلي. ( طالع التفاصيل)

ويستعد صلاح لقيادة منتخب مصر يوم السبت أمام السنغال في الجولة الخامسة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2015.

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