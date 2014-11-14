شعبة الثروة السمكية بالسويس تستنكر حادث استهداف القوات البحرية يميناء دمياط

أدانت شعبة الثروة السمكية لصيادى مصر، العمل الإرهابى البحرى الجبان الذى نفذته مجموعة من الإرهابيين فى حق إحدى اللنشات البحرية المصرية شمال ميناء دمياط البحرى الأربعاء الماضى بواسطة عدد من مراكب الصيد.

وأكدت الشعبة التابعة للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد برئاسة بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين فى السويس، عبر بيان لها اعتبار هذا العمل إرهابيا غريباً عن قطاع الصيد والصيادين المصرين.

وأكد بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين، أن ما حدث هو عمل إرهابى شيطانى لمجموعة تجردت من أبسط القيم الإنسانية وغرتهم وأعمت أفئدتهم الأموال، وغطت وغطرست على قلوبهم الأفكار الشيطانية الإرهابية لبعض الدول المعادية لمصر.

وأضاف، “هيهات ثم هيهات فلم ولن يفلت من العقاب كل من خطط ومول وساند ونفذ هذا العامل الجبان”، مؤكدًا أن التحقيقات سوف تكشف عن المتورطين من دول أو جهات أجنبية أو أفراد أياً كانت انتماءاتهم ومشاركتهم فى تنفيذ هذا العمل الإرهابى .

وأكد رئيس الشعبة، على ثقة القطاع الذى يضم اكثر من 3 ملايين صياد ثقتهم اللا محدوده فى قدرة قواتنا البحرية والجوية التى تعاملت مع الإرهابين، بكل قوة وحزم ولقنتهم درساً لم ولن ينساه، مخططوا هذا العمل الإرهابى الجبان

وأن ما حدث فى التعامل مع الإرهابيين من قبل قواتنا البحرية والجوية يؤكد قدرة تلك القوات على مواجهة أى عمل يمس السيادة المصرية جواً أو بحراً أو برا.

وناشدت شعبة الثروة السمكية بالنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد جميع صيادى مصر اتقاء الشبهات بالبعد وعدم الاقتراب من أى مواقع عسكرية بحرية لعدم تعرضهم للمساءلة وتفويت الفرصة على اى عمل إرهابى قد يستغل الصيادين البسطاء ممن يسعون على أرزاقهم وعملهم الشريف.

ونبهت الشعبة على ضرورة الإبلاغ الفورى عند مشاهدة أى أعمال أو تصرفات مريبة من الآخريين ممن يعملون بالمسطحات البحرية أو فى حال مشاهدة أى أجسام غريبة راكدة أو طافية على سطح البحر، بالإبلاغ الفورى عنها للجهات الأمنية أو شيخ وجمعيات الصيادين .

وأكد الاتحاد على جميع صيادى مصر أن تترسخ فى أذهانهم وتستقر فى قلوبهم وقناعتهم أن أمن مصر فوق كل اعتبار وفوق كل مصالحهم الخاصة عاشت مصر حرة وأبية وآمنة مستقرة.