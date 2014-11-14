محافظة القاهرة تستعيد 35 ألف متر من أراضي الدولة بالمعصرة

نجحت أجهزة محافظة القاهرة وحى المعصرة فى استعادة عدد من قطع أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية حوالى 35.000 م2 بمناطق متفرقة بنطاق حى المعصرة تم التعدى عليها من قبل بعض المخالفين ولصوص الأراضى ، وذلك فى اطار التنفيذ المتواصل لنهج وإستراتيجية العاصمة الحاسمة فى التصدى لكافة المخالفات البنائية ونهب وسرقة املاك الدولة بالتعدى عليها بهدف الحفاظ على المال العام وإعادة الانضباط وتجسيد هيبة الدولة والقانون.

وأعلن عز الدين يوسف رئيس حى المعصرة انه بناء على تعليمات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة المشددة لجميع الاحياء باستمرار شن مزيد من الحملات المكبرة لمواجهة مافيا لصوص أراضى الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد كافة المخالفين وإزالة التعديات عليها ، وتأمينها بالمتابعة لحين استغلالها الاستغلال الامثل للنفع العام منعاَ لعودة التعديات عليها مره اخرى .. نفذت أجهزة حى المعصرة حملات متتابعة ومكثفة ضمت جميع ادارات الحى المعنية بالتنسيق مع الجهات الامنية وشرطة المرافق لإزالة تعديات صارخة تمت على عدد من مساحات الاراضى المملوكة للدولة عقب رصدها الفورى من المتابعة الميدانية.

وتم استرداد قطعة أرض بمساحة 8000 م2 خلف مجمع المدارس بطريق الأوتوستراد بجوار سور مترو الانفاق، تم التعدى عليها من قبل بعض المخالفين وتم رفع وإزالة التعديات نهائياَ حتى سطح الارض وهى عبارة عن اسوار وعدد من الغرف والحجرات الاسمنتية ، بالإضافة الى اقامة مخازن لإيواء بعض المواشى والبضائع .

كما تم استدعاء لوادر ومعدات الحى وهيئة النظافة لإزالة تعديات أخرى على قطعة أرض املاك دولة بمساحة 800 م2 بشارع شركة النصر خلف شركة اليو مصر ، وكان قد سبق تنفيذ ازالة لها بناء على قرار ادارى ، ولكن شرع بعض المخالفين فى اقامة تعديات عليها مره أخرى ، وتم احالتهم للنيابة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

وأضاف رئيس الحى ان الحملات شملت ايضا استعادة قطعة أرض بمساحة 12.000 م2 كائنة بموقع أمام مساكن النقابات بطريق الاوتوستراد ، وإزالة تعديات عبارة عن ورش متحركة وكرفانات وبؤر من العشش والإشغالات ، وتم ايداعها مخازن الحى وتخصيص حراسة لتأمينها ضد عودة التعديات عليها من اللصوص.

كما تمكنت الحملة الموسعة من ازالة فورية لأسوار اسمنتية وتعديات من حجر وغرف وبوابات على قطعة أرض بمساحة 13.000م2 تم سلبها مؤخراَ بطريق الاوتوستراد (بجوار شركة كهروميكا ) ، وتم استعادة الارض المملوكة للدولة ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، مؤكداَ انه جارى عمل متابعة يومية لتأمين هذه القطع المستردة لحين صدور قرارات باستغلالها الاستغلال الامثل بالتنسيق مع الادارة المركزية للأملاك والتخطيط العمرانى بالمحافظة .