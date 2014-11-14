ارتفاع عدد الوفيات لـ 3 والمصابين لـ 4 في اشتباكات عائلتين بدار السلام بسوهاج

ارتفع عدد المتوفين فى أحداث اشتباكات نجعي الشيخ أمبادر والقوصة إلى 3 وفيات بينهم سيدة وارتفع عدد المصابين إلى 4 حالات حالتهم خطيرة.

وأكد أحد شهود العيان لوكالة أونا أن المتوفين ينتمون إلى النجعين فهناك حالتين وفاة وإصابة تنتمى لعائلات الشيخ امبادروبالتحديد عائلة المناصرة وحالة وفاة و3 مصابين لعائلات نجع القوصة، مشيرًا إلى وجود الجثث والمصابين بالمنازل داخل القرية بسبب زيادة حدة الاشتباكات المسلحة.

وكانت اشتباكات مسلحة بين عائلات النجعين قد تجددت صباح أمس الخميس بسبب خلاف النجعين على قطعة أرض تقع امام مدافن النجعين، وتسببت تلك الاشتباكات فى قطع الطريق الزراعى الشرقى بسبب تلك الاشتباكات.