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بالصور..مدير أمن كفر الشيخ يتفقد إدارة قوات الأمن المركزى بالمحافظة

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بالصور..مدير أمن كفر الشيخ يتفقد إدارة قوات الأمن المركزى بالمحافظة بالصور..مدير أمن كفر الشيخ يتفقد إدارة قوات الأمن المركزى بالمحافظة

تفقد اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ رافقه اللواء مصطفى تمام نائب مدير الأمن و اللواء على صلاح مساعد المدير للأمن بتفقد الأحوال المعيشية للمجندين والأفراد والضباط وذلك بإدارة قوات أمن كفر الشيخ حيث أطمئن على توفير كافة المواد الغذائية الجافة والطازجة .

كما أطمئن على سلامة الوجبات الغذائية التي تقدم للمجندين ومدى كفاية الكميات التي تقدم وذلك خلال زيارته للمطبخ الخاص بالإدارة وكذا مخزن التعيينات كما أجتمع بالضباط والأفراد والمجندين .

وخلال اللقاء حث جميع القوات على التلاحم والتواصل الدائم والمستمر والعمل كنسيج واحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه العمل الأمني في المرحلة الحالية مع التشديد على حسن معاملة المواطنين .

وأكد اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن أن قوات الأمن هي خط الدفاع الأول لأمن كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن المدير ونائبة وباقي القيادات قد أدوا جميعا فريضة صلاة الجمعة بمسجد قوات الأمن بين الضباط والأفراد والمجندين .

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