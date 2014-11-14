النيران الكثيفة تمنع سيارات الإسعاف من الوصول لمنطقة اشتباكات دار السلام بسوهاج‎

قال محمد بخيت مشرف إسعاف سوهاج لـ«ONA»، إن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل حالة واحدة من مصابى أحداث اشتباكات نجع الشيخ امبادر والقوصة لمستشفى سوهاج الجامعى والتى توفىت عقب وصولها للمستشفى .

وأضاف، أن سيارات الإسعاف لم تستطع من الدخول لأى من النجعين بسبب كثافة الاشتباكات والإطلاق العشوائى للأعيرة النارية.

ومن ناحية أخرى، أكد أحد شهود العيان، أن العديد من التشكيلات الأمنية والمدرعات وقوات الأمن المركزى وصلت لقرية البلابيش وتمركزت بعيدًا عن منطقة الاشتباكات، تمهيدًا للتدخل ومحاولة ايقاف الاشتباكات وإعادة فتح الطريق الزراعى ونقل المصابين بالنجعين.