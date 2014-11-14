رافينيا يغيب عن برشلونة بسبب الإصابة

(إفي): تعرض لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني رافينيا لإصابة في عضلات الساق اليمنى، وفقا لما أعلنه الجهاز الطبي في النادي الكتالوني الجمعة.

وخضع اللاعب الإسباني-البرازيلي، الذي غادر تجمع المنتخب الأولمبي البرازيلي في الصين، الجمعة للفحوصات الطبية في برشلونة لتحديد إلى أي مدى وصلت إصابته.

وكشف الجهاز الطبي أن رافينيا يعاني من استطالة في العضلة الخياطية لكنها إصابة "خفيفة"، بيد أنه لم يحدد فترة غيابه عن الملاعب والتي ستعتمد على معدل تحسن الحالة.

على أن الجهاز الطبي الخاص بالمنتخب البرازيلي أشار إلى أن رافينيا ينبغي أن يحصل على فترة راحة تتراوح بين سبعة إلى 10 أيام، وهو الأمر الذي لم يؤكده البلوجرانا في بيانه.

كانت آلام العضلات قد أصابت رافينيا خلال اللقاء الأخير في الدوري الإسباني بين البرسا وألميريا، الذي خاضه البرازيلي أساسيا، وتفاقمت خلال اليوم الأول من تجمع منتخب بلاده الأولمبي في الصين.