راؤول: تجربتي في قطر استثنائية

(إفي): أكد لاعب كرة القدم الإسباني راؤول جونزاليس يوم الجمعة أن التجربة التي عاشها في قطر على مدار العامين الماضيين في صفوف نادي السد القطري كانت "استثنائية على المستوى الشخصي والاحترافي"، مؤكدا أنه سيبدأ مرحلة جديدة مع نادي نيويورك كوزموس الأمريكي.

وقال راؤول في تصريحات لـ(إفي): "عقدي مع قطر كان مميزا، أنا أنهي فترة جميلة من حياتي استمتعت فيها بعملي".

وأضاف " بالإضافة إلى العمل مع شباب (قبة أكاديمية التفوق الرياضي)" التي شهدت على تقدم كرة القدم للشباب في قطر، وتوجت مؤخرا بلقب بطولة آسيا للناشئين تحت 19 عاما، بالإضافة إلى التأهل لمونديال الناشئين تحت 20 سنة".

ووقع المهاجم الإسباني راؤول جونزاليس في أكتوبر الماضي على عقد انضمامه لنادي نيويورك كوزموس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الأمريكي، الذي سينضم له اعتبارا من الموسم القادم.

وأشار راؤول: "قريبا سأبدأ مرحلة جديدة في نيويورك من خلال مشروع مستقبلي سيكون مثيرا"، معتبرا أن نادي نيويورك كوزموس يضم كل المتطلبات لكي يستكمل معه مشواره الكروي.

ولعب راؤول (37 عاما) خلال الموسمين الماضيين في صفوف السد القطري، الذي انتقل إليه قادما من شالكه الذي توج معه في مسيرة امتدت لموسمين بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مرة واحدة.

وفاز راؤول مع ريال مدريد في مسيرة امتدت لـ16 موسما ببطولة الدوري الإسباني ست مرات وكأس السوبر الاسباني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس انتركونتنينتال مرتين.

وسيشارك راؤول كمساعد فني في أكاديمية الشباب التابعة لنادي كوزموس والتي سيتم افتتاحها العام القادم.

وخاض راؤول جونزاليس 102 مباراة مع المنتخب الإسباني، ويعتبر ثاني أكبر هداف في تاريخ المنتخب، فيما شارك في 16 موسما مع نادي ريال مدريد متصدرا قائمة الهدافين بـ 323 هدف.

يشار إلى أن نادي نيويورك كوزموس عاد الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الأمريكي بعد نحو ثلاثة عقود من الغياب، برعاية أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.