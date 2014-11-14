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أغنية تمدح محافظ الدقهلية تُثير جدلًا بين مؤيديه ومعارضيه

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أغنية تمدح محافظ الدقهلية تُثير جدلًا بين مؤيديه ومعارضيه أغنية تمدح محافظ الدقهلية تُثير جدلًا بين مؤيديه ومعارضيه

المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، حالة من الجدل الواسع بين مؤيدي ومعارضي سياسات اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية لينتقل الجدل إلى حرب إلكترونية بعد قيام بعض مؤيدى بتداول مقطع خاص بمحافظ الدقهلية بصوت مطرب شعبى قام أنصاره بانتاجه يصفوا فيه انجازاته، وأن أهالى المنصورة يطالبونه بعدم الرحيل وأنه قام بتحويل المنصوره إلى جنة.

وقام بعض النشطاء بحملات إلكترونية لتحويل الفيديو إلى صور ترصد الأزمات على نفس مقطع الفيديو، ودشنوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب برحيل محافظ الاقليم منها صفحة “معا لإقالة المحافظ قبل حركة المحافظين” وضد قرارات محافظ الدقهلية وأخرى لبيت الثوار.

 

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