بالفيديو.. كفر الوزير بالدقهلية تودع شهيد سيناء.. وزوجته: « قالى أنا رايح وشايل كفنى»

شيع، فى وقت متأخر من أمس الخميس، الالاف من أهالى قرية كفر الوزير التابعة لمركز ميت غمر، جثمان شهيد الواجب محمد عبد السلام الزمزمى 53 سنة والذى يعمل أمين شرطة بالمسطحات، والذى استشهد صباح الأربعاء الماضى بمنطقة الشيخ زويد و4 أخرين من قبل عناصر إرهابية مسلحة .

وشارك فى تشييع الجنازة، قيادات أمنية بمديرية أمن الدقهلية وعلى رأسهم اللواء سمير الغريب نائب مدير الأمن وحكمدار الدقهلية و اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية .

وعقب دفن الجثمان بمقابر القرية، تلقى فتحى محمود عمدة القرية وشقيقا المتوفى زغلول 65 سنه و سلامة 45 سنة، واجب العزاء، مؤكدين” أن الشهيد حضر فرح ابنته الثانية منار 20 سنة منذ شهر وكان سعيدا جدا بزواجها وأداء رسالته اتجاهها” .

وبكت زوجة الشهيد صباح مصطفى عبد السلام 44 سنة، قائلة:” لمن تركنا أنا وأولادى الخمسة كان رايح لقضاه وقالى لى أخر مرة أنا شايل روحى على كفي ومجهز كفنى.. كان عارف ان سيناء دايما فيها ارهاب” .

وقالت الأبنة الكبرى آيه 25 سنة وهى فى حالة انهيار،” والدى لم يكن كأى أب كان أبا حنونا يراعى الله فينا لم يتركنى حتى بعد زواجى وكان صديقي ويحب أبنى الصغير حبًا شديدًا “.

ووقف كلًا من دينا 12 سنة وإيمان 9 سنوات وأحمد 17 سنة، أمام قبر والدهم وهم فى حالة من الذهول، وأضافوا أن وصية والدهم لهم دائما كانت التفوق وكانوا فى انتظار نزوله فى أجازة من عملة إلا انهم فوجئوا بخبر أستشهاد.

وحضر الجثمان وسط بكاء أبناء القرية التى اتشحت بالسواد وسط هتافات « الله أكبر الشهيد حبيب الله» إلى أن استقر بمسجد القرية لصلاة الجنازة بعد حضور الجثمان وسط تواجد أمنى مكثف .

وتحولت الجنازة إلى تظاهرة ضد الارهاب وسط الهتافات المناهضة للإرهاب والداعمة لرجال الجيش والشرطة منها « يا قضاة يا قضاة القصاص من الجناة..لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله.. الشعب يريد إعدام الإخوان.. صرخة أم شهيد بتنادى عايزة حقى وحق ولادى.. يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة .

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