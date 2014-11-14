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“الحماية المدنية” تخمد حريق فى مخزن مخلفات بمستشفى مطروح العام

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“الحماية المدنية” تخمد حريق فى مخزن مخلفات بمستشفى مطروح العام “الحماية المدنية” تخمد حريق فى مخزن مخلفات بمستشفى مطروح العام

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع اليوم الجمعة بمخزن للمخلفات بمستشفى مطروح العام.

وتبلغ لقسم شرطة مطروح بوجود حريق بمخزن المخلفات أعلي غرفة مولد الكهرباء داخل مستشفي مطروح العام، انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداد الحريق لباقي المستشفي.

وتبين نشوب الحريق بالمخزن المخصص للمخلفات الورقية والقمامة وذلك نتيجة إلقاء احد المترددين علي المستشفي لعقب سيجارة مشتعل عن دون قصد مما أدي لنشوب الحريق و لم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات . .

​وكلف فرع الادلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحريق وتحرير المحضر اللازم.

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