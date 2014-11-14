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في ذكرى رحيل الملك حسين بن طلال.. حضور رغم الغياب

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في ذكرى رحيل الملك حسين بن طلال.. حضور رغم الغياب في ذكرى رحيل الملك حسين بن طلال.. حضور رغم الغياب

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ولد في عمّان في 14 نوفمبر سنة 1935م ، وكان الابن البكر لطلال بن عبدالله والأميرة زين الشرف بنت جميل ، وكان له اختان هما أسماء التي ماتت صغيرة و بسمة ، وثلاثة إخوة هم محمد و محسن الذي مات صغيرا والحسن.

تلقى تعليمه الابتدائي في عمّان في الكلية العلمية الإسلامية ثم انتقل إلى الاسكندرية حيث درس في كلية فكتوريا ، وبعدها سافر إلى بريطانيا ليدرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1950م.

 

 

الملك حُسين

تتويجه

في 20 يوليو, عام 1951م, ذهب الملك عبد الله بن الحسين “الاول ” إلى القدس ليؤدي صلاة الجمعة في المسجد الاقصى مع حفيده الامير حسين ، وفي طريقه إلى المسجد، تم اغتيال المغفور له الملك عبد الله بسلاح ناري أطلقه مصطفى شكري عشي ، ويعتقد أن وراء الإغتيال البريطانيون ، فارداه شهيدا على درجات الحرم القدسي.

توج الابن الاكبر لعبد الله الملك طلال بن عبد الله كخلف لوالده ، ولكن خلال عام ، اجبره البرلمان الأردني على التنحي بسبب مرض الم به طويلا ، فاعلن ابنه الامير حسين ملكا على الأردن في 11 اغسطس سنة 1952م وكان عمره آنذاك 17 سنة ولم يكن يبلغ السن القانونية ، فشُكّل مجلسا للوصاية على العرش ، وتم تتويجه ملكا في 2 مايو عام 1953م.

 

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الملك حسين يتفقد أحد المواقع مع جنود الجيش

حياته

اصطدم من موقعه كملك في الأردن مع المد الثوري الذي طغى على الساحة العربية مع انتصار حركة الضباط الأحرار في في يوليو عام 1952م ، فكان منه ان عرّب قيادة الجيش العربي الأردني عام 1956م والذي من ضمنها كان إعفاء جلوب باشا من مهامّه (تعريب قيادة الجيش العربي).

وخاض جيشه في حرب 1967م التي خسر خلالها الضفة الغربية للأردن ،كما خاض الجيش الأردني في عهده معركة الكرامة مع إسرائيل والتي انتصر فيها الجيش العربي الاردني رغم ضعف امكانيته آن ذاك ، حيث تحالف الفدائيون والجيش معا، وانتصروا معا واستشهد منهم كثيرون.

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الملك حُسين خلال مشاركته بأحد المؤتمرات

اتصالاته السرية
>
> تتهمه مصر وسوريا بأنه قام بإخبار رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير بشكوكه في نوايا كل من البلدين بنيتهما خوض حرب ضد إسرائيل في أكتوبر 1973 قبل موعد الحرب بـ 11 يوم، وإنه اجتمع معها في مقر الموساد يرفقه رئيس الوزراء زيد الرفاعي غير أن معلوماته لم تؤخذ على محمل الجد من قبل جولدا مائير في حينها وكانت جولدا مائير غير متشجعة للتعامل معه بسبب تخوفها من رغبته في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل كان قد طرحها على وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان في اجتماع سري في لندن.

وكان قد ناشد إسرائيل من خلال المملكة المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا علي خلفية أحداث أيلول الأسود بسبب الدعم السوري للفصائل الفلسطينية آنذاك، كما طلب من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ضرب سوريا.
> وفي يوم 11 أكتوبر 1966 أرسلت برقية تحمل رقم 1457 من عمّان إلى إسرائيل تظهر حرصه على بذل أقصى جهوده لمنع الأعمال الموجهة ضد إسرائيل انطلاقًا من الأردن.

 

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جنازة الملك حسين عام 1999

وفاته

نجا الحسين من عدة محاولات اغتيال ، وفي 7 فبراير عام 1999م ، توفي اثر اصابته بالسرطان ، وكان قد عانى من السرطان لعدة سنوات ، وكان يزور مشفى مايو كلينيك في روتشستر في ولاية مينيسوتا الامريكة بشكل دوري للعلاج ، وقبل موته بوقت قصير ، غير وصيته باعلانه ابنه عبد الله بن الحسين خلفا له بدل أخيه الحسن بن طلال ، وكان الملك حين وفاته .

وظهر ذلك في جنازته التي سجلها التاريخ على انها واحدة من أكثر الجنازات حضورا للزعماء.

 

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