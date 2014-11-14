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ضبط 8 سائقين من متعاطى مخدرات أثناء الحملات المرورية بالدقهلية

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ضبط 8 سائقين من متعاطى مخدرات أثناء الحملات المرورية بالدقهلية ضبط 8 سائقين من متعاطى مخدرات أثناء الحملات المرورية بالدقهلية

واصلت مديرية أمن الدقهلية، حملاتها الأمنية المرورية حتى الساعات الأولى من الصباح، لتنفيذ قانون المرور بالطرق االسريعة وداخل المدن وتسيير حركة المرور .

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مديرأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد نبيل عبد العظيم مديرإدارة مرور الدقهلية، بشن عدة حملات مرورية مكبرة بنطاق المحافظة، تحت الاشراف الميداني لقيادات المديرية وقوات تأمينية ومجموعات قتالية لتأمين كافة القوات أثناء تنفيذ مهامهم أسفرت جهودها عن ضبط عدد 1660مخالفة مرورية متنوعة ” سير بدون لوحات معدنية ، سير عكس الاتجاه، كسر اشارة المرور، قيادة بدون رخصة.

وفى ذات السياق قامت المديرية، بحملة مرورية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تم فيها أخذ عينات عشوائية وإجراء تحاليل فورية لقائدي سيارات النقل والأجرة، حيث تم أخذ عدد ” 54 ” عينة من قائدي السيارات أسفرت التحاليل عن ايجابية عدد ” 8 ” منهم متعاطين لمخدر الحشيش والبانجو وعقار الترامادول المخدر .

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