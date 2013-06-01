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بالصور| الوباء يجتاح العالم في ملصقات دعائية جديدة لفيلم World War Z

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بالصور| الوباء يجتاح العالم في ملصقات دعائية جديدة لفيلم World War Z بالصور| الوباء يجتاح العالم في ملصقات دعائية جديدة لفيلم World War Z

كتب : عمرو عز الدين السبت 01-06-2013 14:14

طرحت شركة "باراماونت" الفنية، مجموعة كبيرة من الملصقات الدعائية الجديدة، لفيلم النجم براد بيت القادم World War Z، يوضح انتشار واجتياح وباء "الزومبي" للعديد من مدن العالم الكبرى.

ويحتوي كل ملصق على إحدى المدن الكبرى في العالم، وقد اجتاحها الوباء، وامتلأت شوارعها بـ"الزومبي"، بالإضافة إلى تصاعد الأدخنة من الحرائق والدمار المنتشر في أرجاء كل مدينة.

ومن تلك المدن كانت توجد نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وريو دي جانيرو بالبرازيل، وروما بإيطاليا، وبرلين من ألمانيا، والعاصمة الإنجليزية لندن، وسيدني من أستراليا، والعاصمة الفرنسية باريس، وكذلك برشلونة الإسبانية، ومكسيكو سيتي، وأخيرا العاصمة الروسية موسكو.

الفيلم يحكي قصة موظف في الأمم المتحدة، براد بيت، يجوب العالم، في سباق مع الزمن والقدر، محاولا وقف انتشار وباء "الزومبي" القاتل، حيث يتحول البشر إلى مسوخ تطارد الأصحاء وتقتلهم.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية خلال يونيو الجاري، وأخرجه الألماني مارك فورستر، ويشارك براد بيت البطولة كل من إريك ويست، وماثيو فوكس، ودافيد مورس.

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