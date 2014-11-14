مجلس النواب الليبي يدين استهداف سفارتي مصر والإمارات بطرابلس

أدان مجلس النواب الليبي استهداف سفارتي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بطرابلس بسيارتين مفخختين.

ودعا مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة، كل أبناء الشعب الليبي إلى وحدة الصف والالتفاف حول الأجسام الشرعية ، المنتخبة لمواجهه خطر الارهاب.

وشجب المجلس عمليات التفجير في مُدن طبرق والبيضاء وقصف وتدمير لمطارات الأبرق والزنتان وغات وأوباري ، والتي تُعتبر شريان الحياة للمواطنيين ، بحسب البيان.

وشجب المجلس عمليات التفجير في مُدن طبرق والبيضاء وشحات ، مشددا على أن رئاسة الأركان والجهات الأمنية مُلزمة بمُلاحقة الجناة.

وأدان المجتمع الدولي والخارجية الليبية التفجيرين الذين استهدافا سفارتي مصر والإمارات العربية بالعاصمة الليبية طرابلس أمس وأسفرا عن إصابة ثلاثة جنود ليبيين من حراس أمن السفارات وخسائر مادية كبيرة خاصة لواجهة السفارة الإماراتية والمنازل المجاورة للسفارة المصرية.

وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم كافة البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العاصمة الأسيرة باتخاذ التدابير اللازمة لمقرات بعثاتها ودبلوماسييها التي تحول دون تكرار هذه الجرائم.

من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التفجيرات التي استهدفت سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة .

أدانت البعثة في بيان لها اليوم ،بشدة أعمال العنف الأخيرة في شرق وغرب ليبيا ، بما في ذلك التفجيرات التي وقعت في طبرق وطرابلس والبيضاء وشحات، فضلاً عن القتال الدائر في مدينة بنغازي وفي جبل نفوسة بما في ذلك مدن ككلة والقلعة والزنتان.

وبدوره، أدان مجلس الأمن الدولي، “بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية” التي استهدفت سفارتي مصر والإمارات بالعاصمة الليبية طرابلس.

وطالب أعضاء المجلس في بيان لهم، بـضرورة التوصل إلى المتورطين في الحادث وتقديمهم إلى العدالة”.

وأكدوا في البيان إدانتهم “جميع أعمال العنف ضد المقار الدبلوماسية، بما يهدد حياة الأبرياء، ويعرقل بشكل خطير عمل الممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين”.

ودعا أعضاء المجلس إلى “ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولاسيما قانون حقوق الإنسان الدولية، لتهديدات السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية”.

ودعا المجلس إلى “ضرورة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة، لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية، ضد أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو انتقاص من كرامة العملين بها، ومنع أي اعتداء عليهم.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الذي وقع أمام سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس .

وقال الزياني إن “هذا العمل الإرهابي الجبان يعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية واستخفافا بأرواح الأبرياء والممتلكات وتعدياً على حرمة مقار البعثات الدبلوماسية”.

ودعا الأمين العام للمجلس إلى ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي للعدالة وحماية مقار البعثات الدبلوماسية وعدم التعرض لها وفقاً للأنظمة والقوانين الدولية.

يذكر أن سيارتين مفخختين انفجرتا في الساعات الأولى من صباح أمس، بجوار سور سفارتي مصر والإمارات في ليبيا، ما أدى إلى تأثر عدد من المنازل المجاورة وبعض السيارات المتوقفة، دون سقوط ضحايا أو وقوع إصابات.

أ ش أ