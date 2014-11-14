غينيا الاستوائية.. خالية من الإيبولا وأصغر من مدن مصرية

قرر الكاف إسناد تنظيم كأس الأمم الإفريقية لغينيا الاستوائية بدلا من المغرب التي اعتذرت خوفا من انتشار مرض الإيبولا في البلاد.
ويستعرض FilGoal.com بعض المعلومات عن البلد التي تستضيف البطولة.
تقع غينيا الاستوائية في وسط إفريقيا، وهي بلد صغيرة لا يزيد تعداد سكانها عن 700 ألف نسمة ومساحتها 28 ألف كيلو متر مربع وعاصمتها تدعى مالابو.
حدودها مع الجابون والكاميرون بالإضافة لخليج غينيا وتقع على خط الاستواء وهذا ما يفسر سبب تمسية غينيا الاستوائية بهذا الإسم.
غينيا الاستوائية تختلف عن غينيا بيساو كما أنها بعيدة عنها، غينيا الاستوائية
وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية خالية من مرض الإيبولا والذي تفشى في بلدان سيراليون ونيجيريا وغينيا بيساو وليبيريا، ووفقا لخارطة المنظمة فإن غينيا الاستوائية لم تسجل حالة واحدة تخطت فترة حضانة المرض.
اللغة الرسمية في غينيا الاستوائية هي الإسبانية ويرجع هذا بسبب الاحتلال الإسباني الذي استمر 193 سنة كما يستخدمون الفرنسية والبرتغالية وبعض اللغات المحلية الإفريقية.
كرويا، غينيا الاستوائية سبق لها تنظيم كأس الأمم الإفريقية من قبل عام 2012 بالإشتراك مع الجابون واحتضنت العاصمة الغينية مباراة الافتتاح.