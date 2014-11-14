بالفيديو - حازم إمام وميدو وزكي ضمن أهم أهداف مصر في السنغال

سجل منتخب مصر في مواجهات السنغال مليء بالأهداف الهامة .. سنحتاج أحد لاعبي الفراعنة الحاليين أن يتذكروها من أجل مواجهة السبت المصيرية.

مصر تستضيف السنغال في الجولة الخامسة، ولا بديل عن الفوز من أجل مواصلة أمل التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

مصر لعبت مع السنغال من قبل تسع مباريات رسمية بين كأس الأمم (4) وتصفياته (3) وتصفيات كأس العالم (2).

سجل الفراعنة ست أهداف، واهتزت شباك مصر بخمسة، وخلف ذلك الفوز في أربع مباريات، والتعادل في أثنين والخسارة في ثلاثة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأهداف التي سجلها اللاعبين المصريين في شباك السنغال:

1) حازم إمام

وقعت مصر مع السنغال والمغرب وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1998، ولعب الفراعنة مع أسود التيرانجا مواجهتين .. الأولى في داكار وانتهت 0-0 والثانية فاز فيها الفراعنة 2-0.

سجل حازم إمام مايسترو الزمالك الأسبق الهدف الأول لمصر الذي فتح الفوز للفراعنة بهدفين نظيفين بعدما أحرز هادي خشبة قائد دفاع الأهلي الثاني.

شاهد الهدف

2) حسام حسن

في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2000 التي استضافتها غانا ونيجيريا، وقعت مصر مع السنغال في المجموعة الثالثة.

ولعبت مصر الجولة الثانية مع السنغال التي كانت تنافس الفراعنة على الصدارة، ولكن هدف حسام حسن الذي جاء في الدقيقة 39 حفظ النقاط الثلاثة.

مصر تأهلت متصدرة للمجموعة بتسع نقاط، ولكنها خرجت بالخسارة أمام تونس 1-0 في دور الـ16.

3) ميدو

"وعمااااارة .. جوا الجون باه .. أحمد حسام .. أحمد حسام، هي دي يا عمارة" من منا ينسى تعليق حمادة إمام على هدف ميدو بالرأس في تصفيات كأس العالم 2001.

السنغال حلت ضيفا على مصر، ومن كرة عرضية نجح ميدو صاحب الـ18 ربيعا أن يسجل هدف فوز الفراعنة على أسود التيرانجا.

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4) عمرو زكي

ميدو يغادر الملعب غاضبا في كأس الأمم الإفريقية 2006، يحل عمرو زكي بدلا منه .. ومن كرة عرضية نموذجية من محمد أبو تريكة ينقض عليها البلدوزر ويجعل النتيجة 2-1 للفراعنة.

مصر نظمت البطولة عام 2006، وكان لها نصيبا في العبور على حساب السنغال بدور نصف النهائي لنصعد ونلتقي بكوت ديفوار.

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5) من يكون صاحب أهم خامس هدف مصري في السنغال؟