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قوات حرس الحدود بالسلوم تضبط 59 متسلل إلى ليبيا بينهم سودانيين

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قوات حرس الحدود بالسلوم تضبط 59 متسلل إلى ليبيا بينهم سودانيين قوات حرس الحدود بالسلوم تضبط 59 متسلل إلى ليبيا بينهم سودانيين

أرشيفية

أعلنت مديرية أمن مطروح، أن قوات حرس الحدود بالسلوم تمكنت من إحباط تسلل وضبط 59 بينهم 2 يحملان الجنسية السودانية وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود المصرية الليبية وتم التحفظ عليهم بقسم شرطة السلوم لحين عرضهم على النيابة العسكرية، حيث تسلم قسم شرطة السلوم من مكتب مخابرات المتهمين للتحفظ عليهم لحين عرضهم.

​والمضبطون  4 من محافظة سوهاج و 14 من المنيا و 6 من البحيرة و 10 من أسيوط و 15 من بني سويف و 1 من القاهرة و 5 من الشرقية و 1 من الدقهلية و 1 من المنوفية و 2 سواني الجنسية .​

كان قد تم إلقاء القبض علي المتهمين أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى الجانب الليبي بطريقة غير شرعية وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة جنح عسكرية السلوم وجارِ العرض علي النيابة العسكرية بالسلوم.

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