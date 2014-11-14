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أستاذة بطب الإسكندرية تعلن عن أدوية جديدة لمرض السكر

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أستاذة بطب الإسكندرية تعلن عن أدوية جديدة لمرض السكر أستاذة بطب الإسكندرية تعلن عن أدوية جديدة لمرض السكر

أعلن أستاذ بكلية طب الإسكندرية عن وجود علاجات حديثة لمرض السكر، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر بمشاركة كبرى شركات الأدوية العالمية ورائدة في أدوية السكر.

أعلنت الدكتورة مباهج سوكة، أستاذ الباطنة والسكر بطب الاسكندرية، عن علاجات حديثة والتى بدأ بالفعل أستخدامها على مستوى العالم وعلى نطاق واسع وهى مجموعة الانكرتن ومنها أقراص وهى موجودة بالفعل فى السوق المصرى وقد أثبتت فعاليتها مشيرة الى إن الحقن والتى تنتمى الى نفس المجموعة نوع منها تم توفيره فى السوق المصرى من عدة أيام فقط ويسمى فكتوزا ويتم إعطائه عن طريق الحقن تحت الجلد والنوع الثانى سيتم توفيره قريبا للنوع الثانى من السكر ايضًا ويؤخذ مرة أو مرتين يوميًا أو أسبوعيًا.

وأشارت الدكتورة، إلي أن هذه المجموعه من الحقن تعمل على إفراز الانسولين من البنكرياس إذا كانت معدلات السكر فى الحدود الطبيعية او أقل ولذلك لا تسبب غيبوبة نقص السكر وأيضا فان هذه المجموعة لها تأثير مباشر على مركز الشهية بالمخ مما يساعد على عدم زيادة الوزن ولها تاثير على بطء حركة المعده مما يساعد على أنخفاض نسبة السكر فى الدم بعد تناول الوجبات.

يذكر أن تأتى حسب الاحصائيات العالمية فى المركز التاسع عالميا بعدد 7 ونصف مليون مصاب وتتوقع إحصائيات الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر تزايد الاصابه بمرض السكر فى مصر لتصل الى 14 مليون مصاب فى 2030 لتصبح مصر فى المركز السابع على مستوى العالم، وأنه من المعروف إن مرض السكر فى تزايد مستمر عالميا وتقدر أعداد المصابين بالمرض عام 2011 غلى 366 مليون شخص على مستوى العالم ومن المنتظر ان يزيد الى 552 مليون بحلول عام 2030 .

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