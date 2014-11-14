ميدو يهاجم ممدوح عباس بسبب حازم إمام

شن أحمد حسام ميدو، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر، هجومًا حاداً على ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، بسبب هجوم الآخير على حازم إمام لاعب الزمالك السابق.

وقال ميدو فى سلسلة تغريدات له، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» : «هجوم ممدوح عباس على حازم دليل على أنه شخص غير متزن وغير واع بما يحدث حوله».

وتابع: «حازم إمام أكثر شخص دافع عن عباس .. ووقف حازم إمام يعشق الزمالك ورفض طلبات عباس عندما رأي أنها ضد مصلحة النادي .. حازم إمام لا يهمه أي منصب وهذا هو الفارق بينه وبين ممدوح عباس».

وأضاف ميدو: «ممدوح عباس استغل نادي الزمالك وفي عهده وصل نادي الزمالك الى أكحل فتراته عبر التاريخ على المستوى الرياضي والاجتماعي وحتى على المستوى الأدبي».

وكان ممدوح عباس، قد هاجم حازم إمام في أحد الحوارات الصحفية، حين تحدث عن الثعلب الصغير وقال أنه أكبر علامة استفهام في حياته، ورد نجم الومالك عبر قناة الحياة وبرنامج الملاعب اليوم حيث قال “أنا مندهش جدًا من هجوم ممدوح عباس، خاصةً أنني كنت مساندًا له بشكل دائم، ولم يحدث بيننا أي اختلافات من قبل”، وأنهى تصريحاته في هذا الصدد قائلًا “بداخي كلام كثير، لكن تربطني علاقة قوية بممدوح عباس وأسرته، لكن أتمنى ألا أندم أنني ساندت عباس في يوم من الأيام”.