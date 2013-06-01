الثلاثاء.. "النصاب" يفتتح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

الفيلم حصل على جائزة العمل الأول البارز لمخرج بريطاني في ضمن جوائز "بافتا"

كتب : محمد عبدالجليل منذ 10 دقائق

يبدأ مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فعاليات الدورة السادسة عشر، الثلاثاء المقبل، فى قصر ثقافة الإسماعيلية، ويستمر حتى الأحد 9 يونيو.

ومن المنتظر أن يعرض فى حفل الافتتاح الفيلم البريطاني "النصاب The Imposter" وهو من إخراج بارت لايتون، وينتمى الفيلم إلى نوعية مزج الأفلام الوثائقية بالدراما الروائية، حيث يتابع الفيلم شخصية النصاب فريدريك بوردين، وهو شاب فرنسي اعتاد انتحال شخصيات مزيفة، ويركز المخرج بارت لايتون في الفيلم على أشهر القضايا التي تورط فيها بوردين، عندما توجه إلى عائلة أميركية منتحلا شخصية ابنهم المراهق الذي اختفى منذ 3 سنوات، ويمزج الفيلم اللقاءات والمشاهد الوثائقية، مع اللقطات التخيلية المتوقعة. قصة يرويها شخص محتال، بحيث يصل المتفرج إلى مرحلة لا يمكن فيها التمييز بين الحقيقة والخيال.

وقد حصل الفيلم على عدد من الجوائز، منها جائزة العمل الأول البارز لمخرج بريطاني في ضمن جوائز بافتا البريطانية. وجائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل إخراج في حفل توزيع جوائز الأفلام المستقلة البريطانية كما حصل على 7 جوائز سينمائية أخرى من عدة مهرجانات حول العالم، إضافة إلى 10 ترشيحات لجوائز سينمائية.

أما مخرج الفيلم "بارت لايتون" فهو معروف بقدرته على التطوير البصري، فقد أخرج العديد من الأفلام التسجيلية المبهرة للإذاعتين البريطانية والأمريكية، واستطاع بلوغ النهائيات في مناسبات كثيرة كأفضل صانع أفلام وثائقية من الجمعية الملكية للتلفزيون، وفي مهرجان جوائز جريرسون، وهو حاليا المدير الفني لشركة الإنتاج البريطانية RAW.