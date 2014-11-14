"ستار أكاديمي": هيفا تخطف الأضواء من شبيهتها وفستانها يحرج الـ"CBC"

بيروت_علي حلاّل

فاجأت النجمة هيفا وهبي جمهورها في سهرة البرايم العاشر من "ستار أكاديمي"، بعد أن أحاطت إطلالتها في التحضيرات للبرايم التاسع بالسرية، فنجحت في إحياء أقوى السهرات من "ستار أكاديمي" بحضور جمهور كبير غصّ به الستوديو، لاسيما الفانز الذي بقي بعضه في الخارج بعد أن امتلأت المدرجات.

هيفا أسرت القلوب بثلاث إطلالات رغم جرأة إطلالتها الأولى بفستان أسود، إلا أنها حصدت الإعجاب على مواقع التواصل الإجتماعي، وغنت "play back" كي لا تواجهها أي مشكلة في الصوت كما يحصل مع بعض الفنانين الذين يغنون مباشرة مع الطلاب.

فانز هيفا لم يهدأ منذ بداية الحلقة إلى نهايتها، عن التصفيق لها، وغنوا لها أغنيتها "بدي شوف بعينك حب" خلال الفاصل الإعلاني، ورفعوا اسمها عالياً وصورها.

هيفا أكّدت أن الجمهور يشكّل ركناً أساسيّاً في مسيرتها الفنيّة، وكذلك حيّزاً كبيراً في حياتها الشخصيّة، كما كشفت عن تحضيرها لنقلة نوعيّة في حياتها المهنيّة، تُعلن عنها لاحقاً، وإذ أكّدت على اعتزازها بالمكانة التي وصلت إليها، اعتبرت أن طموحها يدفعها للتحضير لخطوة مستقبليّة جديدة. كما نصحت هيفا الطلاّب بأن يثقوا بموهبتهم، بغية التقدّم والنجاح فنّياً.

السهرة العاشرة استضافت أيضاً النجم المغربي Chawki، الذي غنّى مع الطالبة ليا مخّول أغنيته الشهيرة "Feel the magic"، كما غنّى مع الطالب إيلي إيليا أغنية "It’s my life". "Chawki" حيّا الجمهور المغربي والعربي، وعبّر عن سعادته بالمشاركة في سهرة "ستار اكاديمي".

تهميش ابتسام

لاحظ متابعو البرنامج عدم إعطاء فرصة الغناء لإبتسام في هذه السهرة، واستغرب الكثيرون التغيير الذي طرأ على ماكياجها وعلى شعرها، فبدت لا تشبه هيفا، فهل تعمد القيمون تغيير شكلها كي لا يظهر شبهها الكبير بضيفة البرايم؟

من جهة ثانية، لم تغن ابتسام بمفردها مع هيفا بل شاركتها كنزة. إلا أن هيفا نجحت في كسب جمهور ابتسام الذي يرى فيها خليفة لها.

خروج ليث

شكل خروج المشترك الفلسطيني ليث صدمة للجمهور الحاضر في الستوديو، لاسيما لوالدته التي لم تكن تتوقع خروجه في هذه المرحلة المبكرة وقالت لـ"سيدتي نت": "كنت أتمنى لو يستمر ليث أكثر، فهو بات نجماً معروفاً، والناس في مصر تستوقفني وتسألني عنه، وقد قطعت مسافة طويلة من رم الله لأكون إلى جانبه".

وقد فوجىء جمهور البرنامج ببقاء المشترك الكويتي عبد السلام، كونها المرة الرابعة التي يقف فيها في دائرة الخطر، ولم يعط ليث إلا فرصتين، وهو الأجدر بالبقاء كونه يملك صوتاً جميلاً ولكن هذه لعبة البرنامج، كما اعتبر البعض أن عبد السلام شوّه أغنية الفنان كاظم الساهر "زيديني عشقا" بتغييره لبعض كلمات الأغنية.

على هامش البرايم:

فوجىء متابعو محطة CBC بحذف الإطلالة الأولى لهيفا في حلقة الإعادة، بسبب جرأة فستانها.

اعتذرت CBC عن بث الإطلالة الأولى لهيفا وقالت انها ستخضع البرايمات المقبلة للرقابة.

قامت LBCI بحذف صور هيفا عن موقع "تويتر" و"انستغرام" في إطلالتها الأولى بسبب بعض الانتقادات التي طالت النجمة.

احتل فستان هيفا الأسود موقع تويتر وبات حديث روّاده طيلة سهرة البرايم وبعدها.

أطلقت هيفا أغنية جديدة حظيت بإعجاب الجمهور الحاضر في الستوديو.

بدت ابتسام حزينة طيلة البرايم وقد لا حظ جمهور الستوديو أن المشتركة لم تكن على طبيعتها.

لوحظ أن المكتب الإعلامي لـ "LBCI" لم يرسل أي صورة لإبتسام من البرايم.

فستان هيفا

بعض النجوم علقوا على فستان هيفا، فقد كتبت فردوس عبد الحميد على صفحتها على "فيس بوك": لا اله إلا الله، أنا مش مستوعبة، هي وصلت للدرجة دي.

كذلك كتب شريف منير عبر صفحته على الفيسبوك: " عمري ما شفت نجمة أو نجم بيتعمد يضايق الناس منه، ويضع نفسه في موقف نقد لاذع يضره فنياً واجتماعياً، وخصوصا النقد طالع من شباب ورجال، يعني المفروض ده شكل يبسطهم، لكن النتيجة عكسية".