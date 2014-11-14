جينيفر أنيستون وأوليفيا وايلد تتفقان على اللون الأسود

إختارت كل من جينيفر أنيستون Jennifer Aniston وأوليفيا وايلد Olivia Wilde إطلالات مختلفة باللون الأسود في حفل إطلالق فيلم Horrible Bosses ليلة البارحة ، وحصلت كل منهما على إطلالة متكاملة ولوك جذاب .

لطالما عرفت جينيفر أنيستون بعشقها للفساتين السوداء القصيرة وبناء على ذلك اختارت فستان ميدي مميزاً بتصميم جذاب و لمسة من اللون البرتقالي على الصدر من المصمم Antonio Berardi ، وأكملت إطلالتها بحذاء أوسود ومكياج ناعم ، أما الممثلة الأنيقة أوليفيا وايلد فقد إختارت فستاناً بفتحة واسعة على الخصر وتصميم عصري من Michael Kors وحصلت على إطلالة عصرية أنيقة .

أي النجمتين كانت الأجمل برأيك ؟؟