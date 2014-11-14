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جينيفر أنيستون وأوليفيا وايلد تتفقان على اللون الأسود

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جينيفر أنيستون وأوليفيا وايلد تتفقان على اللون الأسود جينيفر أنيستون وأوليفيا وايلد تتفقان على اللون الأسود

الخميس 13-11-2014 14:07

إختارت كل من جينيفر أنيستون Jennifer Aniston وأوليفيا وايلد Olivia Wilde إطلالات مختلفة باللون الأسود في حفل إطلالق فيلم Horrible Bosses ليلة البارحة ، وحصلت كل منهما على إطلالة متكاملة ولوك جذاب .
لطالما عرفت جينيفر أنيستون بعشقها للفساتين السوداء القصيرة وبناء على ذلك اختارت فستان ميدي مميزاً بتصميم جذاب و لمسة من اللون البرتقالي على الصدر من المصمم Antonio Berardi ، وأكملت إطلالتها بحذاء أوسود ومكياج ناعم ، أما الممثلة الأنيقة أوليفيا وايلد فقد إختارت فستاناً بفتحة واسعة على الخصر وتصميم عصري من Michael Kors وحصلت على إطلالة عصرية أنيقة .
أي النجمتين كانت الأجمل برأيك ؟؟

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سيدتي