مصرع وإصابة 17 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

شهد الطريق الزراعي “مصر- أسوان” بمركز ديرمواس بالمنيا، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بسبب إنفجار الإطار الخلفي، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 16 أخرين جميعهم من محافظة أسيوط.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ووفاة سيدة وإصابة 16 أخرين بالطريق الزراعي مصر- أسوان بمدخل مدينة ديرمواس.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 4832ط-ا-ي مصر قيادة جمال عبد الله حميد، قادمة من مركز ديروط بأسيوط وفي إتجاة مدينة المنيا، أختلت عجلة القيادة بيد السائق، بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن، وأنقلبت علي جانب الطريق بمدخل مدينة ديرمواس، مما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 16 أخرين من مستقلي السيارة، وجمعيهم من مركز القوصية بمحافظة أسيوط ،وتراوحت إصابتهم مابين إشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل جثة المتوفاةوالمصابين لمشرحة المستشفي العام، و تم تحويل 3 مصابين لمستشفي أسيوط الجامعي.