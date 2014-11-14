رسميًا.. كأس الأمم الإفريقية 2015 تقام فى غينيا الاستوائية

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “الكاف”، أنه قرر اختيار دولة غينيا الاستوائية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها 17 يناير المقبل.

يذكر أن البطولة ذاتها كان من المقرر أن تقام فى دولة المغرب، ولكنها تقدمت بطلب تأجيل البطولة للعام القادم فتم رفض ذلك الطلب، ثم تقدمت باعتذار رسمى للكاف عن استضافة البطولة، خوفا من انتشار مرض “إيبولا” الموجود حاليا فى أغلب دول جنوب إفريقيا، وردا على ذلك الاعتذار قرر الاتحاد الإفريقى استبعاد المغرب من البطولة.

الجدير بالذكر أن عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “الكاف”، كان قد صرح فى حوار تليفزيونى لإحدى القنوات، بعد ساعات قليلة من اجتماع المكتب التنفيذى للكاف، بشأن بحث طلب المغرب تأجيل البطولة الإفريقية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها 17 يناير المقبل، قائلا: “البلد المستضيف للبطولة سوف يتحدد خلال 3 أيام فقط، نحن انتظرنا شهرا كاملا، ونحن لسنا فى عجلة من الأمر، وعلينا أن نتحلى بالصبر”.

وبسؤاله هل ستقام البطولة فى موعدها المحدد من قبل خلال الفترة من 17 يناير إلى 8 فبراير المقبلين من عام 2015 قال حياتو : “هذا ما قلناه فى بيان واضح وستقام بالتأكيد خلال الموعد المحدد لها سلفا، وهناك العديد من الأسباب التى تدفعنا لعدم تغيير الموعد، ونعرف أن هناك مشكلة مع أندية فرنسية لن تترك لاعبيها لو تم تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أيضا أنه ليست هناك نية لتنظيم مشترك بين دولتين”.