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حبس طالب بأصول الدين 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر بجامعة المنوفية

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حبس طالب بأصول الدين 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر بجامعة المنوفية حبس طالب بأصول الدين 4 أيام بتهمة التحريض على التظاهر بجامعة المنوفية

صورة أرشيفية

قررت نيابة شبين الكوم حبس “أحمد عبد الله محمود” 20 سنة “طالب بكلية أصول الدين ، جامعة الأزهر فرع المنوفية ، ومقيم بقرية بهناي مركز دائرة مركز شرطة الباجور، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على التظاهر داخل مجمع الكليات بجامعة المنوفية.

وكان الأمن الإداري بالمجمع النظري بشبين الكوم ألقى القبض على طالب اصول الدين داخل الحرم الجامعي للمجمع النظري لكليات جامعة المنوفية أمس الخميس أثناء مشاركته في فاعلية لطلاب تنظيم الاخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لقيامه بتحريض زملائه، على التظاهر ضد الدولة .

تلقى اللواء ممتاز فهمي ، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بضبطه ، أثناء تواجده داخل مجمع الكليات، وقيامه بتحريض الطلبة على التظاهر ضد الدولة في محاولة لتعطيل سير العملية التعليمية.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 7215 إداري قسم شبين الكوم لسنة 2014 وطلبت نيابة شبين الكوم تحريات الأمن الوطني عن الواقعة .

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