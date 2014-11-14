أهالى “الميمون” ببنى سويف يهاجمون مجهولون حاولوا إشعال سيارة ضابط شرطة

أطلق مجهولون، شماريخ وألعاب نارية على منزل ضابط شرطة بقرية الميمون بمركز الواسطى، وقاموا بالقاء اكياس مملؤءة بالنيزين على سيارة ضابط الشرطة لاحراقها إلا أن أهالى القرية قاموا بمواجهتهم وفروا هاربين.

وتبين من التحريات، قيام مجهولين باطلاق شماريخ على واجهة منزل النقيب راضى مصطفى زكى ضابط بمركز شرطة ناصر ومقيم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى وقيامهم بوضع اكياس مملؤءة بالنزين لأسفل سيارته لاحراقها من نوع ماركة تويوتا.

وقام لأهالى القرية، بمواجهة الشباب الذى ارتدى اقنعة سوداء وفروا هاربين قبل اشعال السيارة ولم يحدث تلفيات بالسيارة، بينما سقطت الشماريخ داخل منزل الضابط وأسرته، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.