الإمارات تعتزم إنشاء منطقة حرة للصناعات المتوسطة بقناة السويس

أكد محمود خليل الهاشمى، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن دولة الإمارات من أكثر الدول التى تترقب الدخول بسوق الاستثمار المصرية، وذلك بإقامة منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة، بجانب صناعات التكنولوجيا والتجارة والخدمات، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار للتعاون المشترك لتبادل الخبرات فى مجال إدارة المناطق الحرة والاستثمار فى إقامة منطقة حرة بإقليم القناة.

وأشار الهاشمى، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، والتى تفقد خلالها المنطقة الحرة العامة ومشروع قناة السويس الجديدة، والتقى خلالها اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، إلى أن الاتفاق شمل تقديم الدعم المعلوماتى المشترك فى تنفيذ مختلف أنواع الأنشطة فى مصر والإمارات، والذى يعزز جذب الاستثمار المشترك، كمنتديات الأعمال والمعارض.

كما سيتم توجيه الجهود المشتركة بين الطرفين لتطوير قطاعات الأعمال ذات الأولوية، كالصناعات الخفيفة ومجال الإنشاءات والهندسة الميكانيكية وصناعة المعادن والصناعة الكيميائية، إلى جانب التعاون فى نطاق نشاط منظمات تطوير المناطق الاقتصادية الدولية الخاصة، مع مراعاة مصالح الطرفين، وبذل كافة الجهود الممكنة للتفاعل فى إطار عمل مذكرات التفاهم هذه، واستخدام وسائل الاتصال المتاحة التى تراها كل الأطراف ضرورية.