محافظ المنوفية يأمر بتشديد الرقابة على جميع الحضانات وإغلاق غير المرخصة منها

أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، أنه أصدر قرار بإغلاق حضانة الشروق الإسلامية التى تقوم بنقل طلابها بجرار زراعى بمقطورة، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات وتكليف لرؤساء المدن باغلاق حضانات “الجرارات” .

وأضاف المحافظ أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الحضانة المخالفة ومعاقبة مالكيها المتسببين فى نقل الاطفال بجرار زراعى .

فيما نفى ابراهيم فرج وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية بعلمه بقيام حضانة خاصة ببركة السبع بنقل الاطفال بجرار زراعى بمقطورة،وانه لم يصل اليه اى بلاغات .

وقال وكيل الوزارة إلى انه اصدر تعليمات مشددة لجميع الادارات بمدن المحافظة بالتشديد والتفتيش الدورى على جميع الحضانات الخاصة والتابعة للادارة على عدم استخدام الجرارات أو التوك توك او السيارات المكشوفة لنقل الاطفال الى الحضانات .

وأضاف أن أولياء الأمور يمضون على اقرارات مع بدء العام الدراسى بالموافقة على نقل اطفالهم بوسائل غير أمنة، مؤكدًا أن إدارة التفتيش بالإدارة اكتشفت موافقة الأهالى على الوسائل غير الأمنة .

وأِشار إلى أنه يوجد بالمحافظة نحو 1000 حضانة على مستوى جميع الادارات ويتم التفتيش عليها بشكل دورى ، موضحًا أنه فى حالة اكتشاف استخدام اى وسيلة يتم اغلاق الحضانة وسحب ترخيصها.

وأكد وكيل الوزارة إلى أنه يوجد حضانات كثيرة غير مرخصة على مستوى المحافظة وتم حصر اسمائها وإرسالها إلى مجالس المدن لاتخاذ اجراءات فورية بإغلاقها .

وتمكن الرائد ياسر فاروق عبد الحميد الضابط بإدراة مرور المنوفية، من ضبط جرار زراعى بمقطورة بطريق ” شنتا الحجر – بركة السبع ” بدون لوحات مجهز بتندة ومقاعد حديدية على شكل قفص ومسقوف ومدون عليه اسم حضانة خاصة قيادة محمد الطيار 45 سنة عامل بهندسة الرى اثناء قيامه بنقل نحو 25 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 3 الى 5 سنوات وعدم صلاحية الجرار للسير بهذه الحالة مما يعرض حياة الأطفال للخطر.