مصرع فلاح فى حادث سير بطريق “كفر ربيع – دراجيل ” بالمنوفية

لقى فلاح بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه فى حادث سير أمام عزبة الخمسين وإصطدامه بسيارة نقل لم تتمكن من مفاداته وتم نقله لمستشفى الشهداء تحويلة لمستشفى شبين الكوم التعليمى فى محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ انفاسه الاخيرة.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الشهداء بحادث تصادم ومتوفى بطريق فرعي ” كفر ربيع – دراجيل” أمام عزبة الخمسين – دائرة المركز .

وبالإنتقال و الفحص تبين إصطدام السيارة رقم ” م أ ب 7390 نصف نقل ” قيادة محمود محمد عبدالعزيز القط 24 سنة سائق ومقيم قرية دراجيل– بمعوض إبراهيم الجوهري 62 سنة فلاح ومقيم قرية بشتامي دائرة المركز، مما أدي إلي إصابته ”جرح قطعي متهتك بالجانب الأيمن وآخر بفروة الرأس-نزيف بالالية اليسري – اشتباه مابعد الارتجاج -كسر بالجمجمة”، وتم نقله إلي مستشفي الشهداء المركزي وتحويله إلي مستشفي شبين الكوم التعليمي وتوفي عقب وصوله .

وبسؤال قائد المركبة، قرر أنه أثناء سيره بالطريق فوجيء بالمصاب أمامه ولم يتمكن من مفاداته وإصطدم به وقرر نجل المتوفي إبراهيم 31 سنة سائق بمضمون ماجاء ونفى الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق وتم التحفظ على السيارة وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 14947 جنح مركز الشهداء .