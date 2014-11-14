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كازورلا: منتخب إسبانيا لن يعود كسابق عهده

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كازورلا: منتخب إسبانيا لن يعود كسابق عهده كازورلا: منتخب إسبانيا لن يعود كسابق عهده

مدريد، (إفي): صرح لاعب وسط منتخب إسبانيا وفريق أرسنال الإنجليزي، سانتي كازورلا، بأن الماتادور لن يعود كسابق عهده، مبينا أن الهدف الآن هو العمل على تقديم الفريق لأداء جيد.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة قال كازورلا: "لا ينبغي المقارنة (بما كان عليه في السابق). أعلم أن هذا أمر حتمي، ولكن إسبانيا لن تعود كالسابق. الهدف الآن هو اللعب على نحو جيد وتشكيل الفريق".

وأضاف أن هناك تغييرات تجرى في صفوف الماتادور وينبغي أن يتحلى الجميع بالصبر، مبينا أن هناك عناصر هامة بالفريق لم تعد ضمن تشكيلته، ولذا فإن "رؤية إسبانيا التي فازت مجددا بكل البطولات باتت أكثر تعقيدا".

ويرى اللاعب أنه على استعداد للعمل من أجل استعادة منتخب إسبانيا لمكانته "أنا مستعد للمساهمة بكل ما لدي"، مبينا أن الوقت قد حان لكي يخطو الماتادور نحو الأمام.

وأبرز كازورلا أهمية أن يحقق المنتخب الإسباني الفوز على بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، لكي يتمكن من استعادة الطمأنينة.

وحول مستقبله، قال اللاعب إنه لا يفكر في أي شيء الآن لأنه لا يزال مرتبطا بعقد مع الأرسنال، رغم أنه يود العودة إلى اللعب في إسبانيا يوما ما.

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