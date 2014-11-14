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مجموعة جديدة من جو مالون لندن

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مجموعة جديدة من جو مالون لندن مجموعة جديدة من جو مالون لندن

الجمعة 14-11-2014 14:21

يحتفل جو مالون لندن بالأسلوب البريطاني بباقات من العطور غير المتوقعة والفن الأنيق في تقديم الهدايا. امتلكتها مجموعة شركات Estée Lauder عام 1999. واليوم تتوفر هذه الماركة في 34 دولة عالمياً، ومستمرة في إلهام المخلصين لها.

مع جاذبية Frosted Cherry & Clove القرمزية، الغنية بالتوابل الشتوية. تفضلوا إلى عالم خيالنا الجليدي.

إصدار محدود
متوفر اعتبارا من نوفمبر2014
مجموعة موسم العطلات

بيت مجموعة جومالون لندن

مجموعة Jo Malone London Cologne Intense

شمعة Frosted Cherry & Clove الفاخرة

مجموعة Peony & Blush Suede

مجموعة الكولونيا

مجموعة Pomegranate Noir

مفرقعات العيد

مجموعة شموع السفر

زينة العيد

مجموعة الباين & اليوكاليبتوس / Pine & Eucalyptus

شمعة Pine & Eucalyptus الفاخرة 2.5كغ

الشمعة المنزلية Pine & Eucalyptus 200غ

ناشر الروائح Pine & Eucalyptus 165مل

معطر الجو البخاخ Pine & Eucalyptus 175مل

الحلي المعطرة Pine & Eucalyptus

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سيدتي