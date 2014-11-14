مجموعة جديدة من جو مالون لندن

الجمعة 14-11-2014 14:21
يحتفل جو مالون لندن بالأسلوب البريطاني بباقات من العطور غير المتوقعة والفن الأنيق في تقديم الهدايا. امتلكتها مجموعة شركات Estée Lauder عام 1999. واليوم تتوفر هذه الماركة في 34 دولة عالمياً، ومستمرة في إلهام المخلصين لها.
مع جاذبية Frosted Cherry & Clove القرمزية، الغنية بالتوابل الشتوية. تفضلوا إلى عالم خيالنا الجليدي.
إصدار محدود
متوفر اعتبارا من نوفمبر2014
مجموعة موسم العطلات
بيت مجموعة جومالون لندن
مجموعة Jo Malone London Cologne Intense
شمعة Frosted Cherry & Clove الفاخرة
مجموعة Peony & Blush Suede
مجموعة الكولونيا
مجموعة Pomegranate Noir
مفرقعات العيد
مجموعة شموع السفر
زينة العيد
مجموعة الباين & اليوكاليبتوس / Pine & Eucalyptus
شمعة Pine & Eucalyptus الفاخرة 2.5كغ
الشمعة المنزلية Pine & Eucalyptus 200غ
ناشر الروائح Pine & Eucalyptus 165مل
معطر الجو البخاخ Pine & Eucalyptus 175مل
الحلي المعطرة Pine & Eucalyptus