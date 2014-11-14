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الزمالك يجري تغييرات في إدارة حساباته الرسمية

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الزمالك يجري تغييرات في إدارة حساباته الرسمية الزمالك يجري تغييرات في إدارة حساباته الرسمية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تغيير فريق العمل الخاص بحسابات النادي الأبيض الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook) و(Twitter) وغيرها.

وكان بعض من المتطوعين قد كونوا فريق العمل الخاص بحسابات الزمالك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من عام مضى.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور في أن يكون الإشراف على الحسابات بمعرفة إدارة النادي، عن طريق تعيين ممن يديرونها.

وأعلن فريق العمل لحسابات الزمالك عن أنه بصدد تسليمها إلى إدارة الزمالك التي ستقوم بتعيين من يقوم بتحديثها.

يذكر أن حسابات نادي الزمالك قد تطورت بشكل ملحوظ في العام الأخير، إذ وصلت صفحته على (Facebook) إلى أكثر من مليونين و800 ألف مشجع، في حين على (Twitter) تقترب من 100 ألف متابع.

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