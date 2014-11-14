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عواد: السنغال هي بداية الشناوي الحقيقية مع منتخب مصر

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عواد: السنغال هي بداية الشناوي الحقيقية مع منتخب مصر عواد: السنغال هي بداية الشناوي الحقيقية مع منتخب مصر

يرى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن انطلاقة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك مع ستكون من خلال مباراة السنغال بالجولة الخامسة من تصفيات الأمم الإفريقية.

وكان الشناوي قد حرس مرمى الفراعنة أمام بوتسوانا في الجولتين الثالثة والرابعة وحفظ نظافة شباكه خلفا لشريف إكرامي المصاب.

وينتظر أن يلعب الشناوي أساسيا أمام السنغال بعد استبعاد حارس الأهلي للإصابة.

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وقال عواد لـFilGoal.com: "أشعر بقدرة لاعبي منتخب مصر على المرور من بوابة السنغال وتحقيق الصعود لكأس الأمم الإفريقية".

وتابع "أثق في قدرة أحمد الشناوي على التألق والانطلاق لتكون مباراة السنغال بدايته الحقيقية مع مصر".

وأضاف "سأظل أحلم بالعودة لصفوف المنتخب وأعلم أن هذا لن يحدث إلا عندما أشارك اساسيا مع الإسماعيلي وهذا لن يحدث، ولذلك أسعى للانتقال معارا لأحد الأندية".

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