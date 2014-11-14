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رسميا - غينيا الأستوائية تستضيف الأمم الإفريقية 2015

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رسميا - غينيا الأستوائية تستضيف الأمم الإفريقية 2015 رسميا - غينيا الأستوائية تستضيف الأمم الإفريقية 2015

أكدت عدة صحف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد استقر على اختيار غينيا الاستوائية لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

وكانت المغرب قد طلبت تاجيل البطولة، في حين رفض الكاف وقام بسحب التنظيم مع تأكيده على انطلاق البطولة في الفترة من 17 يناير وحتى الثامن من فبراير 2015.

وذكرت صحيفة (الشروق) التونسية أنه بشكل رسمي تقرر ظهر الجمعة احتضان دولة غينيا الاستوائية كأس الأمم الإفريقية 2015.

خريطة - كيف تصل مصر إلى أمم إفريقيا 2015؟

كما أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن مصادر من غينيا الاستوائية أكدت استضافة البطولة بدلا من المغرب.

وكانت غينيا الإستوائية قد نظمت البطولة في عام 2012 والتي تُوج بها الزامبي.

ليكيب الفرنسية: قطر تسعى لاستضافة أمم إفريقيا 2015

ولم يعلن الكاف رسميا بعد عن الدولة المستضيفة عبر أي وسيلة رسمية حتى كتابة هذه السطور.

وينتظر بحسب (ليكيب) أن يعلن القرار رسميا اليوم الجمعة.

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فيديو اليوم السابع

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