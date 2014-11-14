السفير المصري الجديد في بيروت يؤكد لـ “بري” دعم القاهرة للبنان

أكد الدكتور محمد بدر الدين زايد سفير مصر الجديد لدى لبنان ، لرئيس مجلس النواب اللبناني أن القاهرة تقف إلى جانب لبنان الشقيق لمواجهة التحديات التي تحول دون استقراره الأمني والسياسي ، مشددا على ضرورة العمل سويا على مواجهة مخططات تفتيت المنطقة.

وذكر بيان صادر عن السفارة المصرية في لبنان اليوم أن الدكتور بدر الدين زايد أكد خلال زيارته لرئيس مجلس النواب اللبناني على عمق العلاقات المصرية اللبنانية وتشعبها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأشار السفير زايد إلى المنطقة تحتاج في هذه الفترة إلى نهضة ثقافية وفكرية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية الإسلامية وتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة.

واستعرض الجانبان التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة بما في ذلك الإرهاب والتطرف ، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات للتصفية ، وأكدا أن جميع التيارات الفكرية متشابهة في العقيدة والسياسات السلبية ، وأنه من الضروري التنبه إلى أن تظل القضية الفسطينية على قمة أولويات العمل العربي المشترك وأنها مفتاح الأمن القومي العربي.

وأوضح الدكتور محمد بدر الدين زايد أن مصر دولة لديها مؤسسات راسخة وأنها ستواجه التيارات الظلامية بكل قوة ، مؤكدا أن الإسلام برئ من التصرفات الإرهابية التي تتخذها بعض التيارات للوصول إلى أهدافها.

أ ش أ