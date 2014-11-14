أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السفير المصري الجديد في بيروت يؤكد لـ “بري” دعم القاهرة للبنان

Google+ Print
السفير المصري الجديد في بيروت يؤكد لـ “بري” دعم القاهرة للبنان السفير المصري الجديد في بيروت يؤكد لـ “بري” دعم القاهرة للبنان

وزارة الخارجية

أكد الدكتور محمد بدر الدين زايد سفير الجديد لدى لبنان ، لرئيس مجلس النواب اللبناني أن القاهرة تقف إلى جانب لبنان الشقيق لمواجهة التحديات التي تحول دون استقراره الأمني والسياسي ، مشددا على ضرورة العمل سويا على مواجهة مخططات تفتيت المنطقة.

وذكر بيان صادر عن السفارة المصرية في لبنان اليوم أن الدكتور بدر الدين زايد أكد خلال زيارته لرئيس مجلس النواب اللبناني على عمق العلاقات المصرية اللبنانية وتشعبها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأشار السفير زايد إلى المنطقة تحتاج في هذه الفترة إلى نهضة ثقافية وفكرية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية الإسلامية وتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة.

واستعرض الجانبان التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة بما في ذلك الإرهاب والتطرف ، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات للتصفية ، وأكدا أن جميع التيارات الفكرية متشابهة في العقيدة والسياسات السلبية ، وأنه من الضروري التنبه إلى أن تظل القضية الفسطينية على قمة أولويات العمل العربي المشترك وأنها مفتاح الأمن القومي العربي.

وأوضح الدكتور محمد بدر الدين زايد أن مصر دولة لديها مؤسسات راسخة وأنها ستواجه التيارات الظلامية بكل قوة ، مؤكدا أن الإسلام برئ من التصرفات الإرهابية التي تتخذها بعض التيارات للوصول إلى أهدافها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى