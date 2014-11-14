بالصور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من طريق سوهاج الجديدة ديسمبر المقبل‎

أكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من 90% من الأعمال الانشائية بطريق سوهاج الجديدة ولم يتبقى إلا أعمال الكوبرى العلوى على الطريق والتى ستنتهى نهاية شهر ديسمبر المقبل .

وأضاف أنه سيتم عمل تحويلة صغيرة تمهيدًا لتشغيل الطريق لحين الانتهاء من الكوبرى العلوى ويجري الآن عميلة رصف الطريق، وطالب بضرورة تركيب الاشارات المرورية الضوئية ومطبات صناعية تلتزم بالموصفات القياسية .

وتفقد المحافظ طريق الوصلة الجديدة من مدينة سوهاج الجديدة لمطار سوهاج الدولى وبعرض حارتين فى كل اتجاة للطريق وتلك الوصلة لتقليل المسافة إلى مطار حيث تبلغ 7.5 كليو متر كما سيتم توسعة الطريق الحالى خاصة المنحنيات الخطرة .

وتفقد المحافظ محطة مياة الشرب لمدينة سوهاج الجديدة والتى من المتوقع أن تعمل بنهاية الشهر المقبل المرحلة الأولى .