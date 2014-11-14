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جامعة المنوفية: إحالة الشكوى ضد “أستاذ الآداب” للتحقيق فور ورودها

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جامعة المنوفية: إحالة الشكوى ضد “أستاذ الآداب” للتحقيق فور ورودها جامعة المنوفية: إحالة الشكوى ضد “أستاذ الآداب” للتحقيق فور ورودها

الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، أنه تم إحالة الشكوى بحق رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب المتهم بالتدريس لأكثر من 100 ساعة فى 9 كليات بالجامعة ، فور وردها لمكتبه من وزير التعليم العالى وقبل يومين من نشر الشكوى فى إحدى الصحف مؤكدا إن إحالة الشكوى للتحقيق لتأكد من صحتها وليس كما ذكرت إحدى الصحف انها إستجابة لها والدليل انه أحالها قبل النشر بيومين .

وأضاف الخولى فى تصريحات صحفية، أنه عقب ورود شكوى الخاصة بقيام رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب بالتدريس أكثر من 100 ساعة فى الاسبوع محولة من وزير التعليم العالى إلى رئيس الجامعة تم مراجعة الخطط الدراسية الخاصة بقسم اللغة الانجليزية بمعرفة شئون التعليم بالجامعة .

وأشار إلى أنه بالرغم من عدم دقة كثير من المعلومات الواردة فى مضمون الشكوى إلا أننى قمت بإحالة الشكوى إلى أحد المحققين من الأساتذة بكلية الحقوق لفتح تحقيق عاجل لإجلاء الحقيقة كاملة حول كل ماورد فى الشكوى المشار أليها ، وناشد رئيس الجامعة الصحفيين ووسائل الاعلام بالتمهل فى تناول الموضوع حتى ينتهى التحقيق ويتم إعلان نتيجته على الجميع بكل شفافية.

وكان وزير التعليم العالى، السيد عبدالخالق، أرسل شكوى مقدمة ضد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، إلى رئيس جامعة المنوفية يطالبه فيه بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة لرئيس القسم بقيامه بالتدريس لأكثر من 100 ساعة فى الأسبوع فى ما يقرب من 9 كليات.

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