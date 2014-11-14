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إصابة عدد من الشباب الفلسطينى خلال المواجهات مع الاحتلال عند حاجز قلنديا

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إصابة عدد من الشباب الفلسطينى خلال المواجهات مع الاحتلال عند حاجز قلنديا إصابة عدد من الشباب الفلسطينى خلال المواجهات مع الاحتلال عند حاجز قلنديا

صرحت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من الشباب بحالات اختناق والرصاص المطاطي جراء إطلاق قوات الاحتلال بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال اندلاع مواجهات بين مئات الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة اليوم الجمعة عند حاجزي “قلنديا” و”حزما” العسكريين بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وفي مدينة الخليل جنوب الضفة.

واندلعت المواجهات بعد خروج تظاهرات بدعوة من حركتي “حماس” و”فتح” نصرة للمسجد الأقصى المبارك وسعيا للتوجه إلى مدينة القدس المحتلة من الحاجزين المذكورين،كما اندلعت مواجهات مماثلة في مدينة “الخليل” عند الحاجز “العسكري” المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وذلك عقب تظاهرت دعت إليها حركة “حماس”.

وسمحت سلطات الاحتلال اليوم بأداء صلاة الجمعة لجميع الأعمار من المصلين لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة بعد أسابيع من تصاعد المواجهات شبه اليومية.

أ ش أ

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